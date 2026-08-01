Informations pratiques

Malataverne

3ème édition des Jardins de Rac

Hameau de Rac Malataverne Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:00:00

fin : 2026-08-30 20:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Le temps d’un après-midi dominical, découvrez autrement le hameau de Rac, berceau de Malataverne. De 14h à 18h, les Racois-ses vous ouvriront les portes de leurs jardins. Théâtre, musique, danse…seront proposées à toutes les heures + Concert à 18h30.

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Hameau de Rac Malataverne 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 69 00 mairie@malataverne.fr

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English :

Spend a Sunday afternoon discovering the hamlet of Rac—the birthplace of Malataverne—in a whole new way. From 2:00 p.m. to 6:00 p.m., the residents of Rac will open the doors to their gardens. Theater, music, and dance will be presented every hour, plus a concert at 6:30 p.m.

L’événement 3ème édition des Jardins de Rac Malataverne a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence