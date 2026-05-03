Saint-Estève

3ÈME EDITION LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE

6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : 60 – 60 – 60

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-13 02:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Une soirée exceptionnelle avec plus de 50 artistes catalans. Réservation conseillée.

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6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 63 43 02

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English :

An exceptional evening with over 50 Catalan artists. Reservations recommended.

L’événement 3ÈME EDITION LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE Saint-Estève a été mis à jour le 2026-04-29 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME