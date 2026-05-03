3ÈME EDITION LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE Saint-Estève
3ÈME EDITION LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE Saint-Estève mercredi 13 mai 2026.
Saint-Estève
3ÈME EDITION LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE
6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Tarif : 60 – 60 – 60
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 18:00:00
fin : 2026-05-13 02:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Une soirée exceptionnelle avec plus de 50 artistes catalans. Réservation conseillée.
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6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 63 43 02
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English :
An exceptional evening with over 50 Catalan artists. Reservations recommended.
L’événement 3ÈME EDITION LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE Saint-Estève a été mis à jour le 2026-04-29 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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