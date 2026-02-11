MINERAUX FOSSILES BIJOUX Saint-Estève
MINERAUX FOSSILES BIJOUX Saint-Estève vendredi 29 mai 2026.
MINERAUX FOSSILES BIJOUX
112 Route de Perpignan Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Début : Mardi 2026-05-29 14:00:00
fin : 2026-05-29 18:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Venez découvrir à travers les exposants des minéraux de collection, fossiles, pierres roulées et accessoires, bijoux artisanaux en pierres naturelles, des producteurs et du bien être.
112 Route de Perpignan Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 51 02 65 93
English :
Come and discover our exhibitors of collectible minerals, fossils, rolled stones and accessories, handcrafted natural stone jewelry, producers and wellness products.
L’événement MINERAUX FOSSILES BIJOUX Saint-Estève a été mis à jour le 2026-02-11 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME