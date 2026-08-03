Informations pratiques

Arboussols

3ÈME FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE ET TRADITIONNELLE

Arboussols Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le festival de musique ancienne et traditionnelle revient pour sa 3ème édition au prieuré de Marcevol ! Au programme, une série de 3 concerts avec des instruments médiévaux et catalans

– 9 août concert médiéval

– 11 août Virdung consort

– 14 août Llibre Vermell et bal

Gratuit pour les étudiants et les -18 ans.

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Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 78 82 20 90 associationallezchante@gmail.com

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English :

The early and traditional music festival returns for its 3rd edition at the Priory of Marcevol! The program features a series of three concerts featuring medieval and Catalan instruments:

– August 9: Medieval concert

– August 11: Virdung Consort

– August 14: Llibre Vermell and dance

Free for students and those under 18.

L’événement 3ÈME FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE ET TRADITIONNELLE Arboussols a été mis à jour le 2026-07-27 par OTI CONFLENT CANIGO