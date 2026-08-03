3ÈME FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE ET TRADITIONNELLE Arboussols
dimanche 9 août 2026 · Arboussols
Informations pratiques
Arboussols
3ÈME FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE ET TRADITIONNELLE
Arboussols Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le festival de musique ancienne et traditionnelle revient pour sa 3ème édition au prieuré de Marcevol ! Au programme, une série de 3 concerts avec des instruments médiévaux et catalans
– 9 août concert médiéval
– 11 août Virdung consort
– 14 août Llibre Vermell et bal
Gratuit pour les étudiants et les -18 ans.
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Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 78 82 20 90 associationallezchante@gmail.com
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English :
The early and traditional music festival returns for its 3rd edition at the Priory of Marcevol! The program features a series of three concerts featuring medieval and Catalan instruments:
– August 9: Medieval concert
– August 11: Virdung Consort
– August 14: Llibre Vermell and dance
Free for students and those under 18.
L’événement 3ÈME FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE ET TRADITIONNELLE Arboussols a été mis à jour le 2026-07-27 par OTI CONFLENT CANIGO
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