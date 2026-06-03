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3EME KARAOKE LIVE Le Bosc

3EME KARAOKE LIVE Le Bosc samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 1 Place des ruffes

Ville : 34700 Le Bosc

Département : Hérault

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Le Bosc

3EME KARAOKE LIVE

1 Place des ruffes Le Bosc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Soirée Karaoké avec musicien
3ème Super Karaoké Live

Samedi 4 juillet 2026 à partir de 19h00.

Venez chanter accompagné d’un musicien !
Bar Petite restauration Terrasse   .

1 Place des ruffes Le Bosc 34700 Hérault Occitanie +33 9 55 62 03 53  salellesvv@gmail.com

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English :

Karaoke evening with musician

L’événement 3EME KARAOKE LIVE Le Bosc a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

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