3EME KARAOKE LIVE Le Bosc
3EME KARAOKE LIVE Le Bosc samedi 4 juillet 2026.
Le Bosc
3EME KARAOKE LIVE
1 Place des ruffes Le Bosc Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Soirée Karaoké avec musicien
3ème Super Karaoké Live
Samedi 4 juillet 2026 à partir de 19h00.
Venez chanter accompagné d’un musicien !
Bar Petite restauration Terrasse .
1 Place des ruffes Le Bosc 34700 Hérault Occitanie +33 9 55 62 03 53 salellesvv@gmail.com
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English :
Karaoke evening with musician
L’événement 3EME KARAOKE LIVE Le Bosc a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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