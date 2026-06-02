STAGE ENFANT-ADO DE DANSE-VOLTIGE Le Bosc
STAGE ENFANT-ADO DE DANSE-VOLTIGE Le Bosc mardi 7 juillet 2026.
Le Bosc
STAGE ENFANT-ADO DE DANSE-VOLTIGE
Route de Lodève Le Bosc Hérault
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-07
Stage enfant-ado Danse et Voltige
Quel enfant n’a jamais rêvé de voler ? ?
L’association Tet’enl’air lance son premier stage enfant-ado pendant les vacances d’été sur 3 demi-journée !
du 7 au 9 juillet !
de 10h à 12h pour le 7-10 ans
de 14h à 16h pour les 11-14 ans
Un espace pour permettre à votre enfant de
s’exprimer à travers le mouvement,
explorer la gravité, la légèreté et le plaisir de voler,
développer sa coordination,
prendre conscience de son corps et de l’espace qui l’entoure.
Un stage imaginé autour du jeu, de la découverte et du plaisir de danser ensemble.
Au Bosc, Route de Lodève
70€ les 3 demi-journée
Merci de partager autours de vous !
association@tetenlair-dansevoltige.com .
Route de Lodève Le Bosc 34700 Hérault Occitanie +33 7 86 62 43 68 association@tetenlair-dansevoltige.com
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English :
Children’s and teenagers’ dance and acrobatics course
L’événement STAGE ENFANT-ADO DE DANSE-VOLTIGE Le Bosc a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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