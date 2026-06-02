Le Bosc

STAGE ENFANT-ADO DE DANSE-VOLTIGE

Route de Lodève Le Bosc Hérault

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-07

Stage enfant-ado Danse et Voltige

Quel enfant n’a jamais rêvé de voler ? ?

L’association Tet’enl’air lance son premier stage enfant-ado pendant les vacances d’été sur 3 demi-journée !

du 7 au 9 juillet !

de 10h à 12h pour le 7-10 ans

de 14h à 16h pour les 11-14 ans

Un espace pour permettre à votre enfant de

s’exprimer à travers le mouvement,

explorer la gravité, la légèreté et le plaisir de voler,

développer sa coordination,

prendre conscience de son corps et de l’espace qui l’entoure.

Un stage imaginé autour du jeu, de la découverte et du plaisir de danser ensemble.

Au Bosc, Route de Lodève

70€ les 3 demi-journée

Merci de partager autours de vous !

association@tetenlair-dansevoltige.com .

Route de Lodève Le Bosc 34700 Hérault Occitanie +33 7 86 62 43 68 association@tetenlair-dansevoltige.com

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English :

Children’s and teenagers’ dance and acrobatics course

L’événement STAGE ENFANT-ADO DE DANSE-VOLTIGE Le Bosc a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC