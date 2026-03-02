3ème Lawerknepfla Owa Gunsbach

3ème Lawerknepfla Owa

Venez nombreux à la 3ème édition de la Lawerknepfla Owa, organisé par l’Union Sportive de Gunsbach, à la salle des fêtes de Gunsbach à partir de 19h.

Au menu

– Apéritif de bienvenue

– Lawerknepla, pommes de terre sautées, salade verte.

– Duo de fromages

– Dessert

– Café

Uniquement sur réservation au 06 45 20 17 25 ou gunsbach.us@alsace.lgef.fr .

11 rue de Munster Gunsbach 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 20 17 25 gunsbach.us@alsace.lgef.fr

English :

Come along to the 3rd Lawerknepfla Owa, organized by the Union Sportive de Gunsbach, at the Gunsbach village hall from 7pm.

