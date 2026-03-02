3ème Lawerknepfla Owa Gunsbach
3ème Lawerknepfla Owa Gunsbach samedi 26 septembre 2026.
3ème Lawerknepfla Owa
11 rue de Munster Gunsbach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : Samedi 26 septembre 2026, 19:00
Début : Samedi 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Venez nombreux à la 3ème édition de la Lawerknepfla Owa, organisé par l’Union Sportive de Gunsbach, à la salle des fêtes de Gunsbach à partir de 19h.
Au menu
– Apéritif de bienvenue
– Lawerknepla, pommes de terre sautées, salade verte.
– Duo de fromages
– Dessert
– Café
Uniquement sur réservation au 06 45 20 17 25 ou gunsbach.us@alsace.lgef.fr .
11 rue de Munster Gunsbach 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 20 17 25 gunsbach.us@alsace.lgef.fr
English :
Come along to the 3rd Lawerknepfla Owa, organized by the Union Sportive de Gunsbach, at the Gunsbach village hall from 7pm.
