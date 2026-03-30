3ème salon des sites remarquables du goût et journée du Kirsch AOC Fougerolles-Saint-Valbert
3ème salon des sites remarquables du goût et journée du Kirsch AOC Fougerolles-Saint-Valbert vendredi 13 novembre 2026.
3ème salon des sites remarquables du goût et journée du Kirsch AOC
Salle des fêtes Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-13
Programme
Vendredi à partir de 9h Installation des stands
14h Ouverture au public
18h Inauguration officielle
Samedi 10h 19h Ouverture au public
Journée du Kirsch Portes ouvertes dans les distilleries et chez les bouilleurs de cru.
Initiation à la dégustation par la Confrérie.
Dimanche 10h 18h Ouverture au public .
Salle des fêtes Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : 3ème salon des sites remarquables du goût et journée du Kirsch AOC
L’événement 3ème salon des sites remarquables du goût et journée du Kirsch AOC Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-03-25 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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