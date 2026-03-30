3ème salon des sites remarquables du goût et journée du Kirsch AOC

Salle des fêtes Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-13

Programme

Vendredi à partir de 9h Installation des stands

14h Ouverture au public

18h Inauguration officielle

Samedi 10h 19h Ouverture au public

Journée du Kirsch Portes ouvertes dans les distilleries et chez les bouilleurs de cru.

Initiation à la dégustation par la Confrérie.

Dimanche 10h 18h Ouverture au public .

Salle des fêtes Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : 3ème salon des sites remarquables du goût et journée du Kirsch AOC

L’événement 3ème salon des sites remarquables du goût et journée du Kirsch AOC Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-03-25 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)