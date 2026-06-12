3iS Fest – On the Edge – Girls Edition Le Ferrailleur Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 20:00 –

Gratuit : non sur inscription Gratuit, sur inscription : https://my.weezevent.com/3is-fest-on-the-edge-girls-edition Tout public

Le jeudi 18 juin 2026, les étudiants du Bachelor Son & Musique de l’Institut International de l’Image et du Son (3iS) investissent Le Ferrailleur, au Hangar à Bananes à Nantes, pour une nouvelle édition du 3iS Fest – On the Edge – Girls Edition. Une nouvelle dimension pour “On the Edge” :Après une première édition organisée en décembre 2025 au sein du campus 3iS lors du “Mini Fest” des étudiants de 2e année, On the Edge revient en 2026 dans un format plus ambitieux.Cette fois, direction une véritable salle de concert nantaise emblématique : Le Ferrailleur. Ce changement d’échelle marque une nouvelle étape pour les étudiants du Bachelor Son & Musique, qui mettent en pratique leurs compétences en production événementielle, sonorisation, régie, communication et management artistique dans des conditions professionnelles réelles. Pour cette “Girls Edition”, le public pourra découvrir trois artistes et groupes émergents :- Brûlante (@brulantemusic)- Jenny with the band (@jennywiththeband)- Éoline (@supereoline) Une programmation éclectique et énergique pensée pour faire vibrer le public tout au long de la soirée.Un événement étudiant ouvert à tous. À travers le 3iS Fest, l’école 3iS souhaite valoriser le savoir-faire de ses étudiants et faire découvrir la filière Son & Musique au grand public comme aux futurs étudiants passionnés par les métiers du spectacle vivant et de la musique.

Le Ferrailleur Île de Nantes Nantes 44200

https://my.weezevent.com/3is-fest-on-the-edge-girls-edition



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