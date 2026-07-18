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AGENDA · Saint-Arcons-d'Allier

4 ème RDV d’Artistes du Haut-Allier Saint-Arcons-d’Allier

jeudi 6 août 2026 · Saint-Arcons-d'Allier

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Adresse
LE BOURG
Ville
43300 Saint-Arcons-d'Allier
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Arcons-d’Allier

4 ème RDV d’Artistes du Haut-Allier

LE BOURG Saint-Arcons-d’Allier Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-06

Jeudi 6 août à partir de 17h Inauguration, visites des expositions, pot convivial à 20h. Vendredi 7 août balade contée (5€, gratuit pour enfants), atelier gravure t-shirt. Samedi 8 août A partir de 16h expo, Kamishibaï, poésie, atelier gravure.
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LE BOURG Saint-Arcons-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   commune-de-st-arcons-d-allier@orange.fr

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English :

Thursday, August 6: Starting at 5 p.m.: Opening ceremony, exhibition tours, and a social gathering at 8 p.m. Friday, August 7: Storytelling walk (5?, free for children), T-shirt printing workshop. Saturday, August 8: Starting at 4 p.m.: Exhibition, Kamishibai, poetry, printmaking workshop.

L’événement 4 ème RDV d’Artistes du Haut-Allier Saint-Arcons-d’Allier a été mis à jour le 2026-07-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier