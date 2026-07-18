4 ème RDV d’Artistes du Haut-Allier Saint-Arcons-d’Allier
jeudi 6 août 2026 · Saint-Arcons-d'Allier
Informations pratiques
Saint-Arcons-d’Allier
4 ème RDV d’Artistes du Haut-Allier
LE BOURG Saint-Arcons-d’Allier Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-06
Jeudi 6 août à partir de 17h Inauguration, visites des expositions, pot convivial à 20h. Vendredi 7 août balade contée (5€, gratuit pour enfants), atelier gravure t-shirt. Samedi 8 août A partir de 16h expo, Kamishibaï, poésie, atelier gravure.
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LE BOURG Saint-Arcons-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes commune-de-st-arcons-d-allier@orange.fr
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English :
Thursday, August 6: Starting at 5 p.m.: Opening ceremony, exhibition tours, and a social gathering at 8 p.m. Friday, August 7: Storytelling walk (5?, free for children), T-shirt printing workshop. Saturday, August 8: Starting at 4 p.m.: Exhibition, Kamishibai, poetry, printmaking workshop.
L’événement 4 ème RDV d’Artistes du Haut-Allier Saint-Arcons-d’Allier a été mis à jour le 2026-07-18 par Communauté de communes des rives Haut-Allier