Informations pratiques

Villemandeur

4 jours de fête

Villemandeur Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-17

4 jours de fête

Fête foraine et animation avec buvette, restauration et parking sur place.

Vendredi 17 Juillet Soirée ambiance Guinguette à 19h, salle de loisirs à partir de 18h30

Samedi 18 Juillet Brocante et vide greniers, spectacle de variétés à partir de 21h

Dimanche 19 Juillet Foire gastronomique, artisanale et commerciale, parade musicale, château en lumière avec feu d’artifice à partir de 22h.

Lundi 20 Juillet Challenge des serveuses et garçons de café .

Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 02 36 82 83

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English :

4 days of festivities

L’événement 4 jours de fête Villemandeur a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MONTARGIS