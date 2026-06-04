4 jours de fête Villemandeur
vendredi 17 juillet 2026 · Villemandeur
Informations pratiques
Villemandeur
4 jours de fête
Villemandeur Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-17
4 jours de fête
Fête foraine et animation avec buvette, restauration et parking sur place.
Vendredi 17 Juillet Soirée ambiance Guinguette à 19h, salle de loisirs à partir de 18h30
Samedi 18 Juillet Brocante et vide greniers, spectacle de variétés à partir de 21h
Dimanche 19 Juillet Foire gastronomique, artisanale et commerciale, parade musicale, château en lumière avec feu d’artifice à partir de 22h.
Lundi 20 Juillet Challenge des serveuses et garçons de café .
Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 02 36 82 83
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English :
4 days of festivities
L’événement 4 jours de fête Villemandeur a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MONTARGIS
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