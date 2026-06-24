Grande brocante et vide greniers Villemandeur
samedi 18 juillet 2026 · Villemandeur
Informations pratiques
Villemandeur
Grande brocante et vide greniers
Villemandeur Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 06:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Grande brocante et vide greniers
Au coeur de l’été…Notez…Ce grand rendez-vous incontournable des chineurs !
Ouvert aux brocanteurs et aux particuliers. Alimentaires et autres commerces interdits. Pas de réservation. Emplacement attribué au fur et à mesure de votre arrivée.
Pour respecter l’environnement Aux exposants, nous offrirons des sacs cabas recyclables et réutilisables qui serviront aux visiteurs pour transporter leurs achats et à leur rendre service. .
Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 02 36 82 83
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English :
Large Flea Market and Yard Sale
L’événement Grande brocante et vide greniers Villemandeur a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MONTARGIS
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