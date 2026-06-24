Informations pratiques

Villemandeur

Grande brocante et vide greniers

Villemandeur Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 06:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Grande brocante et vide greniers

Au coeur de l’été…Notez…Ce grand rendez-vous incontournable des chineurs !

Ouvert aux brocanteurs et aux particuliers. Alimentaires et autres commerces interdits. Pas de réservation. Emplacement attribué au fur et à mesure de votre arrivée.

Pour respecter l’environnement Aux exposants, nous offrirons des sacs cabas recyclables et réutilisables qui serviront aux visiteurs pour transporter leurs achats et à leur rendre service. .

Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 02 36 82 83

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English :

Large Flea Market and Yard Sale

L’événement Grande brocante et vide greniers Villemandeur a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MONTARGIS