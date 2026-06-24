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AGENDA · Villemandeur

Grande brocante et vide greniers Villemandeur

samedi 18 juillet 2026 · Villemandeur

Grande brocante et vide greniers Villemandeur

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
06:00:00
Ville
45700 Villemandeur
Département
Loiret
Tarif

Villemandeur

Grande brocante et vide greniers

Villemandeur Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 06:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Grande brocante et vide greniers
Au coeur de l’été…Notez…Ce grand rendez-vous incontournable des chineurs !
Ouvert aux brocanteurs et aux particuliers. Alimentaires et autres commerces interdits. Pas de réservation. Emplacement attribué au fur et à mesure de votre arrivée.
Pour respecter l’environnement Aux exposants, nous offrirons des sacs cabas recyclables et réutilisables qui serviront aux visiteurs pour transporter leurs achats et à leur rendre service.   .

Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 02 36 82 83 

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English :

Large Flea Market and Yard Sale

L’événement Grande brocante et vide greniers Villemandeur a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MONTARGIS

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