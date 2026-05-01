Aspiran

4 PETITS TOURS ET PUIS S’EN VONT…

Rue de la Chapelle Aspiran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Dans un univers de papier, un petit monde, à la fois familier et fantaisiste, se construit sous les yeux des enfants. Des petits sons donnent des repères. Au fil du spectacle, l’enfant s’émerveille tout en reconnaissant progressivement, et par touches délicates, le bleu de la mer, le vert des prairies, le jaune des poussins, le blanc des moutons et le rouge du toit des maisons…

Dans un univers de papier, un petit monde, à la fois familier et fantaisiste, se construit sous les yeux des enfants. Des petits sons donnent des repères. Au fil du spectacle, l’enfant s’émerveille tout en reconnaissant progressivement, et par touches délicates, le bleu de la mer, le vert des prairies, le jaune des poussins, le blanc des moutons et le rouge du toit des maisons…

Pour les enfants de 1 à 3 ans

Gratuit, sur inscription

Un spectacle de la Cie Les Petites Choses .

Rue de la Chapelle Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 53 87 bibliotheque-aspiran@orange.fr

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English : 4 PETITS TOURS ET PUIS S’EN VONT…

In a paper universe, a small world, both familiar and whimsical, is built before children’s eyes. Small sounds provide cues. As the show progresses, the child is filled with wonder as he or she gradually recognizes, with delicate touches, the blue of the sea, the green of the meadows, the yellow of the chicks, the white of the sheep and the red of the house roof…

L’événement 4 PETITS TOURS ET PUIS S’EN VONT… Aspiran a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT DU CLERMONTAIS