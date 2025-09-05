Aspiran

À LA MANIÈRE D’ARCIMBOLDO

Place du Peyrou Aspiran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Imaginez un portrait étonnant entre dessins et collages, à la manière d’Arcimboldo, le peintre qui composait des visages avec des fruits, des fleurs et des objets.

À vos crayons et ciseaux ! Imaginez un portrait étonnant entre dessins et collages, à la manière d’Arcimboldo, le peintre qui composait des visages avec des fruits, des fleurs et des objets.

Dès 6 ans

Gratuit, sur inscription .

Place du Peyrou Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 53 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Imagine an astonishing portrait combining drawings and collages, in the manner of Arcimboldo, the painter who composed faces from fruit, flowers and objects.

L’événement À LA MANIÈRE D’ARCIMBOLDO Aspiran a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS