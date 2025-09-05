À LA MANIÈRE D’ARCIMBOLDO Aspiran
À LA MANIÈRE D’ARCIMBOLDO Aspiran mercredi 3 juin 2026.
Aspiran
À LA MANIÈRE D’ARCIMBOLDO
Place du Peyrou Aspiran Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Imaginez un portrait étonnant entre dessins et collages, à la manière d’Arcimboldo, le peintre qui composait des visages avec des fruits, des fleurs et des objets.
À vos crayons et ciseaux ! Imaginez un portrait étonnant entre dessins et collages, à la manière d’Arcimboldo, le peintre qui composait des visages avec des fruits, des fleurs et des objets.
Dès 6 ans
Gratuit, sur inscription .
Place du Peyrou Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 53 87
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English :
Imagine an astonishing portrait combining drawings and collages, in the manner of Arcimboldo, the painter who composed faces from fruit, flowers and objects.
L’événement À LA MANIÈRE D’ARCIMBOLDO Aspiran a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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