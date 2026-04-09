40 ans de jumelage entre Lobsann et Schwegenheim Lobsann
40 ans de jumelage entre Lobsann et Schwegenheim Lobsann dimanche 28 juin 2026.
Lobsann
40 ans de jumelage entre Lobsann et Schwegenheim
30 rue Principale Lobsann Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 07:30:00
fin : 2026-06-28 22:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Fêtez les 40 ans de jumelage des villages de Lobsann et Schwegenheim ! Les associations du village, soutenues par la municipalité, vous ont concocté un superbe programme marche estivale, apéritif-concert, orchestre, animations pour enfants, …
Fêtez les 40 ans de jumelage des villages de Lobsann et Schwegenheim ! Les associations du village, soutenues par la municipalité, vous ont concocté un superbe programme
De 7h30 à 11h Marche estivale de 7 ou 11kms
À 11h Apéritif concert par la musique de Schwegenheim
Après-midi animé par les Preuschtahler
Toute la journée jeux en bois, château gonflable, stands d’artisans locaux, démonstration de courses de voitures électriques (au club RACERS 67), …
Restauration à 12h et 18h (barbecue et tartes flambées).
Dans la cour de l’école, un arbre souvenir sera planté pour immortaliser l’évènement. 0 .
30 rue Principale Lobsann 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 40 02
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English :
Celebrate 40 years of twinning between the villages of Lobsann and Schwegenheim! The village associations, supported by the municipality, have put together a superb program for you: summer walk, aperitif-concert, orchestra, children’s entertainment, …
L’événement 40 ans de jumelage entre Lobsann et Schwegenheim Lobsann a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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