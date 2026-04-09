Lobsann

40 ans de jumelage entre Lobsann et Schwegenheim

30 rue Principale Lobsann Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 07:30:00

fin : 2026-06-28 22:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Fêtez les 40 ans de jumelage des villages de Lobsann et Schwegenheim ! Les associations du village, soutenues par la municipalité, vous ont concocté un superbe programme marche estivale, apéritif-concert, orchestre, animations pour enfants, …

Fêtez les 40 ans de jumelage des villages de Lobsann et Schwegenheim ! Les associations du village, soutenues par la municipalité, vous ont concocté un superbe programme

De 7h30 à 11h Marche estivale de 7 ou 11kms

À 11h Apéritif concert par la musique de Schwegenheim

Après-midi animé par les Preuschtahler

Toute la journée jeux en bois, château gonflable, stands d’artisans locaux, démonstration de courses de voitures électriques (au club RACERS 67), …

Restauration à 12h et 18h (barbecue et tartes flambées).

Dans la cour de l’école, un arbre souvenir sera planté pour immortaliser l’évènement. 0 .

30 rue Principale Lobsann 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 40 02

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English :

Celebrate 40 years of twinning between the villages of Lobsann and Schwegenheim! The village associations, supported by the municipality, have put together a superb program for you: summer walk, aperitif-concert, orchestra, children’s entertainment, …

L’événement 40 ans de jumelage entre Lobsann et Schwegenheim Lobsann a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de l’Alsace Verte