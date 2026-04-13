Lobsann

Kirwe bal

Place de la Mairie Lobsann Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-25 04:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Entre afterwork et soirée dansante, cet événement est l’occasion idéale de se retrouver entre amis ou en famille dans une atmosphère chaleureuse et typiquement alsacienne.

Venez partager un moment festif et convivial à l’occasion du Kirwe Bal organisé par les Sapeurs-Pompiers de Lobsann Lampertsloch. Profitez d’une ambiance animée avec musique, piste de danse et spécialités locales, dont de délicieuses tartes flambées faites maison. Entre afterwork et soirée dansante, cet événement est l’occasion idéale de se retrouver entre amis ou en famille dans une atmosphère chaleureuse et typiquement alsacienne. 0 .

Place de la Mairie Lobsann 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 6 32 12 14 08 amicalesplola@gmail.com

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English :

Between afterwork and dancing, this event is the ideal opportunity to get together with friends and family in a warm, typically Alsatian atmosphere.

L’événement Kirwe bal Lobsann a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de tourisme de l’Alsace Verte