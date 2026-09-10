40 ans du Service départemental archéologique du Val d’Oise, Hôtel du Croissant, Beaumont-sur-Oise
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel du Croissant · Beaumont-sur-Oise
Informations pratiques
40 ans du Service départemental archéologique du Val d’Oise 19 et 20 septembre Hôtel du Croissant Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Objets inédits mis au jour lors des grandes fouilles du château de Beaumont sur Oise de 1983 à 1991.
Hôtel du Croissant 2 Rue Basse de la Vallée, 95260 Beaumont-sur-Oise, France Beaumont-sur-Oise 95260 Val-d’Oise Île-de-France 0134700808 https://www.beaumontsuroise.fr/culture-sports-loisirs/culture-et-patrimoine/hotel-du-croissant Ancien relais de poste du XVIe siècle, il accueillit le roi Louis XIV le 13 juillet 1680.
Aujourd’hui géré par des bénévoles du Cercle historique, il présente des expositions retraçant l’histoire de Beaumont-sur-Oise. SNCF gare de Persan-Beaumont
Exposition
©servicearcheologiqueduvald’oise
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