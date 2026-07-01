Visite de l’Hôtel du Croissant, Hôtel du Croissant, Beaumont-sur-Oise

Informations pratiques

Visite de l’Hôtel du Croissant 19 et 20 septembre Hôtel du Croissant Val-d’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’hôtel du Croissant, hôtel particulier du XVIIe siècle à l’impressionnante cour d’honneur, accueille désormais la Maison des Arts et du Patrimoine de Beaumont-sur-Oise. Les collections archéologiques et artistiques sont visitables ainsi que le bâtiment en lui-même et la galerie de la Société des Beaux-Arts de Beaumont-sur-Oise.

Un salon de thé accueille les visiteurs dans une ambiance conviviale et une librairie sur l’histoire de Beaumont est à disposition.

Hôtel du Croissant 2 Rue Basse de la Vallée, 95260 Beaumont-sur-Oise, France Beaumont-sur-Oise 95260 Val-d’Oise Île-de-France 0134700808 https://www.beaumontsuroise.fr/culture-sports-loisirs/culture-et-patrimoine/hotel-du-croissant Ancien relais de poste du XVIe siècle, il accueillit le roi Louis XIV le 13 juillet 1680.

Aujourd’hui géré par des bénévoles du Cercle historique, il présente des expositions retraçant l’histoire de Beaumont-sur-Oise. SNCF gare de Persan-Beaumont

Visite commentée de l’hôtel du Croissant

Cercle beaumontois du Patrimoine