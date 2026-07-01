Hommes, femmes et enfants résistants à Beaumont-sur-Oise, Château féodal, Beaumont-sur-Oise

Informations pratiques

Hommes, femmes et enfants résistants à Beaumont-sur-Oise Samedi 19 septembre, 10h30 Château féodal Val-D’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Parcours jalonné des noms des 18 personnes en dix haltes-souvenirs correspondant aux lieux où sont intervenus ces résistants au travers la ville.

Château féodal 2 Imp. de l’Esplanade, 95260 Beaumont-sur-Oise, France Beaumont-sur-Oise 95260 Val-D’Oise Île-de-France La ville médiévale de Beaumont-sur-Oise s’est organisée et structurée autour de son château primitif. Dès le Xe siècle, système féodal associant donjon, collégiale castrale et église paroissiale. Cette place forte fut détruite et reconstruite à plusieurs reprises au cours des siècles. Une évolution architecturale du site est lisible allant du 10e au XVIIe siècle. Des tours et leur enceinte du XIIIe siècle entourent le large donjon du XIIe siècle, rectangulaire, à contreforts obliques et présentant une chapelle absidiale. Une collégiale carolingienne a subsisté. Une nouvelle église est construite au XIIe siècle, qui deviendra le prieuré Saint-Léonor. Elle sera abattue après avoir été vendue comme bien national pendant la Révolution. L’ensemble n’est plus qu’une ruine au XIXe siècle. Le site est fouillé depuis 1984.

Circuit

musée de la résistance