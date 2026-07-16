400 ANS AU SERVICE DE LA FRANCE SUR TOUS LES OCEANS, Service Historique de la Défense, Toulon

Informations pratiques

400 ANS AU SERVICE DE LA FRANCE SUR TOUS LES OCEANS 19 et 20 septembre Service Historique de la Défense Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Portes ouvertes les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h00 à 18h00. Expositions : Quatre siècles de Marine à Toulon & Histoire de la Marine dans les collections de la bibliothèque du SHD – Toulon

Films et documentaires.

Service Historique de la Défense 83000 Toulon Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 22 42 03 65 Lieu de consultation d’archives du Service Historique de la Défense conservées à Toulon, la Bibliothèque de la Corderie, renferme également une collection de plus de 42 000 ouvrages et 900 titres de périodiques consacrés à l’histoire maritime de la Méditerranée, des océans Indiens et Pacifique, de l’histoire de la Marine française, ainsi que l’histoire de la Provence et de la Corse. La bibliothèque conserve également des collections patrimoniales relatives aux grandes expéditions maritimes depuis le XVIIIe siècle, ainsi qu’une riche collection d’atlas maritimes, et un vaste ensemble de presse historique et militaire généraliste et spécialisée. Stationnement parking place d’armes Toulon. Présentation d’une pièce nationale d’identité obligatoire, bus U. Accès PMR.

Portes ouvertes les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 10h00 à 18h00. Expositions : Quatre siècles de Marine à Toulon & Histoire de la Marine dans les collections de la bibliothèque du SHD – …

Service historique de la Défense