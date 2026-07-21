Informations pratiques

Concert à Toulon: Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Wieniawski, Bach, Doppler, Saint-Saëns, Vivaldi Eglise Saint-Louis Toulon Vendredi 4 septembre, 20h30

Musicâme France à Toulon ! Vibrez au son de Ravel, Bach et Vivaldi lors d’un concert classique unique. Réservez vos places aujourd’hui !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-04T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-04T21:15:00.000+02:00

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Eglise Saint-Louis 3 rue louis Jourdan 83000 Toulon Toulon



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