Visite de la Banque de France Toulon, Banque de France de Toulon, Toulon
samedi 19 septembre 2026 · Banque de France de Toulon · Toulon
Informations pratiques
Visite de la Banque de France Toulon Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France de Toulon Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Séances organisées toutes les 90 minutes, de 9H à 16H30 avec une fin prévue à 18H. Groupe de 19 personnes.
Banque de France de Toulon 122 avenue Vauban 83000 Toulon Toulon 83097 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0601040408 http://www.banque-france.fr [{« type »: « link », « value »: « https://weezevent.com »}] Découvrez les coulisses de la Banque de France à Toulon lors des Journées du Patrimoine !
Découvrez les coulisses de la Banque de France à Toulon lors des Journées du Patrimoine !
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Banque de France de Toulon vous ouvre ses portes pour une immersion au cœur de son histoire, de ses missions et de ses métiers.
Au programme :
– Immersion dans l’histoire de la Banque de France
Institution de la République indépendante de l’État, la Banque de France est depuis plus de deux siècles la gardienne de la monnaie et du système financier.
– Les missions d’aujourd’hui et de demain
Acteur de référence de notre système économique et financier, la Banque de France assure des missions de service public et d’intérêt général au profit de l’État, des entreprises, des particuliers et des banques : stratégie monétaire et lutte contre l’inflation ; stabilité financière et services à l’économie.
– Parcours découverte des services
Rencontrez les équipes de différents pôles :
• Fiduciaire : les coulisses de la gestion des billets et de la monnaie.
• Gestion des réserves d’or de la France.
• Entreprises : la cotation des entreprises par l’évaluation de leur solidité financière.
• Particuliers : l’accompagnement des citoyens en situation de fragilité financière au quotidien.
• EDUCFI : l’éducation financière pour tous, un engagement citoyen.
– Animations et stands interactifs
Des ateliers, des quiz, des vidéos immersives, et peut-être même quelques surprises pour petits et grands !
Pourquoi venir ?
• Pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France dans la société.
• Pour échanger avec nos collaborateurs passionnés.
• Pour vivre un moment de culture et de pédagogie dans un cadre exceptionnel.
• Pour échanger avec des experts de la Banque centrale sur les cryptoactifs.
Entrée libre et gratuite
Tout public – Idéal pour une sortie en famille !
Séances organisées toutes les 90 minutes, de 9H à 16H30 avec une fin prévue à 18H. Groupe de 19 personnes.
© Banque de France
À voir aussi à Toulon (Var)
- PATRICK BRUEL – PARVIS DU ZENITH Toulon 22 juillet 2026
- CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 – CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 : A PAINTED SYMPHONY PARVIS DU ZENITH Toulon 23 juillet 2026
- MIKA THE AVENER PARVIS DU ZENITH Toulon 24 juillet 2026
- Journées Européennes du Patrimoine en Provence Méditerranée Toulon 19 septembre 2026
- 43es Journées Européennes du Patrimoine à Toulon Toulon 19 septembre 2026