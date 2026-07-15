40e Autocross & Sprint-car FFSA Fenioux
samedi 8 août 2026 · Fenioux
Informations pratiques
Fenioux
40e Autocross & Sprint-car FFSA
Circuit de la Girardière Fenioux Deux-Sèvres
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Le comité des fêtes de Fenioux organise son 40e Autocross & Sprint-car FFSA le samedi 8 et dimanche 9 août.
Épreuve comptant pour le championnat de l’ouest et pour le challenge Bernard Sellier.
➡️ Entrée payante
➡️ Food-trucks (Burger et pizza) le samedi soir accompagné d’un bal avec un DJ.
➡️ Restauration / Buvette proposée tout le week-end en haut et en bas du circuit.
Renseignements Facebook Auto cross de Fenioux ou 06 85 71 72 70. .
Circuit de la Girardière Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 71 72 70
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English : 40e Autocross & Sprint-car FFSA
L’événement 40e Autocross & Sprint-car FFSA Fenioux a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine