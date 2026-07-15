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AGENDA · Fenioux

40e Autocross & Sprint-car FFSA Fenioux

samedi 8 août 2026 · Fenioux

40e Autocross & Sprint-car FFSA Fenioux

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Circuit de la Girardière
Ville
79160 Fenioux
Département
Deux-Sèvres
Tarif
8 Tarif de base plein tarif

Fenioux

40e Autocross & Sprint-car FFSA

Circuit de la Girardière Fenioux Deux-Sèvres

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

Le comité des fêtes de Fenioux organise son 40e Autocross & Sprint-car FFSA le samedi 8 et dimanche 9 août.
Épreuve comptant pour le championnat de l’ouest et pour le challenge Bernard Sellier.
➡️ Entrée payante
➡️ Food-trucks (Burger et pizza) le samedi soir accompagné d’un bal avec un DJ.
➡️ Restauration / Buvette proposée tout le week-end en haut et en bas du circuit.
Renseignements Facebook Auto cross de Fenioux ou 06 85 71 72 70.   .

Circuit de la Girardière Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 71 72 70 

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English : 40e Autocross & Sprint-car FFSA

L’événement 40e Autocross & Sprint-car FFSA Fenioux a été mis à jour le 2026-07-15 par CC Val de Gâtine