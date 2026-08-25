Informations pratiques

Béziers

40E CONCOURS INTERNATIONAL DE CHANT LYRIQUE DE BÉZIERS

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-11

fin : 2027-04-11

Date(s) :

2027-04-11

Venez découvrir les talents lyriques de demain lors de la finale du 40e Concours International de chant lyrique de Béziers.

Le Concours International de Chant Lyrique de Béziers revient pour sa 40ᵉ édition.

Le concours se déroulera sur trois jours

– vendredi éliminatoires

– samedi demi-finale

– dimanche finale

Le jury sera composé de cinq personnalités éminentes du monde du lyrique.

Seule la finale sera ouverte au public, sur invitation gratuite.

Au fil des éditions, le concours a révélé de grands talents du chant lyrique, parmi lesquels le célèbre ténor Roberto Alagna.

Venez découvrir les talents lyriques de demain lors de la grande finale !

Organisé par l’associations Les Amis du Bel Canto . .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : 40E CONCOURS INTERNATIONAL DE CHANT LYRIQUE DE BÉZIERS

Come discover the opera talents of tomorrow at the finals of the 40th Béziers International Opera Singing Competition.

L’événement 40E CONCOURS INTERNATIONAL DE CHANT LYRIQUE DE BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 ADT34