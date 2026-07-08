LA RÉVOLTE DES VIGNERONS Béziers
mercredi 2 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LA RÉVOLTE DES VIGNERONS
allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-09-02 2026-10-21
Béziers 1907 revivez la révolte des vignerons à travers les lieux qui ont marqué cette page d’histoire du Midi
Béziers, 1907.
Suivez le guide pour une immersion haletante dans les rues de Béziers et revivez, heure par heure, les moments les plus marquants de la révolte des vignerons. De l’espoir des premiers rassemblements au destin brisé des manifestants, marchez dans les pas de ceux qui ont écrit l’histoire dans le sang et la poussière.
Réservation obligatoire, pas de billetterie sur place. .
allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LA RÉVOLTE DES VIGNERONS
Béziers 1907: Relive the winegrowers’ revolt by visiting the sites that shaped this chapter in the history of the Midi region
L’événement LA RÉVOLTE DES VIGNERONS Béziers a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- LES FOLIES GRUSS Béziers 8 juillet 2026
- BÉZIERS EN OC L’HÔTEL DE VILLE Béziers 8 juillet 2026
- TORO PISCINE AUX ARÈNES Béziers 8 juillet 2026
- ATELIER D’ÉCRITURE ÉCRITURE OUBLIÉE Béziers 8 juillet 2026
- DES PEINTURES SUR LES MURS DE NOS ÉGLISES Béziers 8 juillet 2026