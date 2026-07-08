Informations pratiques

Béziers

LA RÉVOLTE DES VIGNERONS

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-09-02 2026-10-21

Béziers 1907 revivez la révolte des vignerons à travers les lieux qui ont marqué cette page d’histoire du Midi

Béziers, 1907.

Suivez le guide pour une immersion haletante dans les rues de Béziers et revivez, heure par heure, les moments les plus marquants de la révolte des vignerons. De l’espoir des premiers rassemblements au destin brisé des manifestants, marchez dans les pas de ceux qui ont écrit l’histoire dans le sang et la poussière.

Réservation obligatoire, pas de billetterie sur place. .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English : LA RÉVOLTE DES VIGNERONS

Béziers 1907: Relive the winegrowers’ revolt by visiting the sites that shaped this chapter in the history of the Midi region

L’événement LA RÉVOLTE DES VIGNERONS Béziers a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34