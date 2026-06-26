Béziers

NOVILLADA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026

avenue Emile Claparède Béziers Hérault

Tarif : 19 – 19 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Retrouvez les jeunes espoirs du monde taurin avec 4 novillos de Margé et 2 novillos de J. de la Puerta pour Olga Casado, Victor et Clovis.

Retrouvez les jeunes espoirs du monde taurin avec 4 novillos de Robert Margé et 2 novillos de J. de la Puerta pour

– Olga Casado

– Victor

– Clovis

Réservation conseillée. .

avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 13 45

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English : NOVILLADA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026

Come see the rising stars of the bullfighting world, featuring 4 novillos from Margé and 2 novillos from J. de la Puerta, with performances by Olga Casado, Victor, and Clovis.

L’événement NOVILLADA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34