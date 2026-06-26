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NOVILLADA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers

NOVILLADA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers dimanche 16 août 2026.

Adresse
avenue Emile Claparède
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Tarif
19 19

Béziers

NOVILLADA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026

avenue Emile Claparède Béziers Hérault

Tarif : 19 – 19 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Retrouvez les jeunes espoirs du monde taurin avec 4 novillos de Margé et 2 novillos de J. de la Puerta pour Olga Casado, Victor et Clovis.
Retrouvez les jeunes espoirs du monde taurin avec 4 novillos de Robert Margé et 2 novillos de J. de la Puerta pour
– Olga Casado
– Victor
– Clovis
Réservation conseillée.   .

avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 13 45 

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English : NOVILLADA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026

Come see the rising stars of the bullfighting world, featuring 4 novillos from Margé and 2 novillos from J. de la Puerta, with performances by Olga Casado, Victor, and Clovis.

L’événement NOVILLADA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34

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