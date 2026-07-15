UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 DÉFILÉ DE LA VIERGE Béziers

samedi 15 août 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
place de la Madeleine
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 DÉFILÉ DE LA VIERGE

place de la Madeleine Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Assistez au défilé de la Vierge, au départ de la place de la Madeleine en direction de la cathédrale Saint Nazaire.
Assistez au défilé de la Vierge, au départ de la place de la Madeleine en direction de la cathédrale Saint Nazaire.   .

place de la Madeleine Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73  contact@beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join the procession of the Virgin Mary, which begins at Place de la Madeleine and heads toward Saint Nazaire Cathedral.

L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 DÉFILÉ DE LA VIERGE Béziers a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34

À voir aussi à Béziers (Hérault)