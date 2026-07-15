FERIA DE BÉZIERS 2026 DÉFILÉ DE LA VIERGE Béziers
samedi 15 août 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FERIA DE BÉZIERS 2026 DÉFILÉ DE LA VIERGE
place de la Madeleine Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Assistez au défilé de la Vierge, au départ de la place de la Madeleine en direction de la cathédrale Saint Nazaire.
Assistez au défilé de la Vierge, au départ de la place de la Madeleine en direction de la cathédrale Saint Nazaire. .
place de la Madeleine Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English :
Join the procession of the Virgin Mary, which begins at Place de la Madeleine and heads toward Saint Nazaire Cathedral.
L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 DÉFILÉ DE LA VIERGE Béziers a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34
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