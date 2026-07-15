Informations pratiques

Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 DÉFILÉ DE LA VIERGE

place de la Madeleine Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Assistez au défilé de la Vierge, au départ de la place de la Madeleine en direction de la cathédrale Saint Nazaire.

Assistez au défilé de la Vierge, au départ de la place de la Madeleine en direction de la cathédrale Saint Nazaire. .

place de la Madeleine Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join the procession of the Virgin Mary, which begins at Place de la Madeleine and heads toward Saint Nazaire Cathedral.

L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 DÉFILÉ DE LA VIERGE Béziers a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34