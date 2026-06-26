CONCOURS DE TRIPLETTE FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers
samedi 15 août 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
CONCOURS DE TRIPLETTE FERIA DE BÉZIERS 2026
rue de la Rotonde Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concours de triplette dès 12 ans, inscription en ligne. Food truck sur place.
Concours de triplette au Plateau des Poètes, ouvert à tous à partir de 12 ans.
3 parties assurées avec 64 équipes maximum.
Un chapeau panama sera offert à tous les participants et une récompense sera délivrée aux finalistes.
Food truck sur place.
Inscription en ligne. .
rue de la Rotonde Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73
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English : CONCOURS DE TRIPLETTE FERIA DE BÉZIERS 2026
Triples tournament for players ages 12 and up; online registration. Food trucks on site.
L’événement CONCOURS DE TRIPLETTE FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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