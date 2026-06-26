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CONCOURS DE TRIPLETTE FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers

samedi 15 août 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
rue de la Rotonde
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

CONCOURS DE TRIPLETTE FERIA DE BÉZIERS 2026

rue de la Rotonde Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Concours de triplette dès 12 ans, inscription en ligne. Food truck sur place.
Concours de triplette au Plateau des Poètes, ouvert à tous à partir de 12 ans.
3 parties assurées avec 64 équipes maximum.
Un chapeau panama sera offert à tous les participants et une récompense sera délivrée aux finalistes.
Food truck sur place.
Inscription en ligne.   .

rue de la Rotonde Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 

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English : CONCOURS DE TRIPLETTE FERIA DE BÉZIERS 2026

Triples tournament for players ages 12 and up; online registration. Food trucks on site.

L’événement CONCOURS DE TRIPLETTE FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34

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