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CORRIDA DU SAMEDI 15 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers

CORRIDA DU SAMEDI 15 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers samedi 15 août 2026.

Adresse
avenue Emile Claparède
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Tarif
24 24

Béziers

CORRIDA DU SAMEDI 15 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026

avenue Emile Claparède Béziers Hérault

Tarif : 24 – 24 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Corrida de Rejon, 6 toros de Bohorquez pour Léa Vicens et Diego Ventura.
Corrida de Rejon avec 6 toros de Bohorquez
– Léa Vicens
– Diego Ventura
Réservation conseillée.   .

avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 13 45 

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English : CORRIDA DU SAMEDI 15 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026

Rejeón Bullfight: 6 bulls from Bohorquez for L%E9a Vicens and Diego Ventura.

L’événement CORRIDA DU SAMEDI 15 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34

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