Béziers

CORRIDA DU SAMEDI 15 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026

avenue Emile Claparède Béziers Hérault

Tarif : 24 – 24 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Corrida de Rejon, 6 toros de Bohorquez pour Léa Vicens et Diego Ventura.

Corrida de Rejon avec 6 toros de Bohorquez

– Léa Vicens

– Diego Ventura

Réservation conseillée. .

avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 13 45

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English : CORRIDA DU SAMEDI 15 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026

Rejeón Bullfight: 6 bulls from Bohorquez for L%E9a Vicens and Diego Ventura.

L’événement CORRIDA DU SAMEDI 15 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34