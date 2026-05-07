Béziers

LA CORRIDA CHUCHOTÉE

avenue Emile Claparède Béziers Hérault

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-16

Découvrez la corrida aux Arènes de Béziers avec guide-conférencier et audioguide explications en direct, immersion idéale pour débutants.

Vous êtes novice en tauromachie et vous avez envie de tout apprendre et de tout comprendre au sujet de la corrida ? La corrida chuchotée est faite pour vous !

Muni(e) d’un audiophone, vous pourrez suivre la corrida du jour accompagnée de commentaires. Notre guide-conférencière dédiée vous livre ses explications en direct et vous fait découvrir la corrida, du paseo jusqu’à la sortie en triomphe des toreros. Analyse du déroulé, commentaires pédagogiques, description du comportement du toro tout au long de son combat, explications des passes des toreros, ainsi que des éléments historiques sur le lieu…

Quoi de mieux pour tout savoir sur la corrida ? Une expérience enrichissante et accessible à tous.

Les portes ouvrent à partir de 17 h 00. Nous vous demandons de vous présenter avec votre contremarque Arènes de Béziers Betarra le plus tôt possible afin de rejoindre votre guide à votre place dans les meilleures conditions.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de retard.

Placement en tribune, gradins hauts (côté ombre), avec votre guide. Début de la corrida à 18 h 00. En fin de corrida, profitez d’une boisson offerte (bière ou soft).

Audiophone et oreillettes fournis. En cas de pluie, des k-ways sont distribués sur place. .

avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover bullfighting at the Béziers Bullring with a guide and audioguide: live explanations, ideal for beginners.

L’événement LA CORRIDA CHUCHOTÉE Béziers a été mis à jour le 2026-05-07 par 34 ADT34