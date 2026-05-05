CONFÉRENCE L’ARCHÉTYPE DU FORGERON DANS L’IMAGINAIRE COLLECTIF Béziers
CONFÉRENCE L’ARCHÉTYPE DU FORGERON DANS L’IMAGINAIRE COLLECTIF Béziers dimanche 7 juin 2026.
Béziers
CONFÉRENCE L’ARCHÉTYPE DU FORGERON DANS L’IMAGINAIRE COLLECTIF
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Participez à la conférence L’archétype du forgeron dans l’imaginaire collectif et devenez incollable sur ce métier.
Grâce à cette conférence vous serez incollable sur la figure du forgeron au Moyen Âge. Quelle place avait-il dans la société ? Quel est son rôle comme archétypes dans les contes et légendes ? Qu’est-ce que sous-tend cette transformation de la matière ? Quelle image en avons-nous aujourd’hui ? Ce métier n’aura plus de secrets pour vous ! .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Take part in the conference: The archetype of the blacksmith in the collective imagination and learn all about this craft.
L’événement CONFÉRENCE L’ARCHÉTYPE DU FORGERON DANS L’IMAGINAIRE COLLECTIF Béziers a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34
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