LE VILLAGE DES ENFANTS Béziers
LE VILLAGE DES ENFANTS Béziers samedi 27 juin 2026.
Béziers
LE VILLAGE DES ENFANTS
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-06-27
Des rires, des jeux et de la magie pour les petits dès 1 an !
Des rires, des jeux et de la magie pour les petits dès 1 an ! .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English : LE VILLAGE DES ENFANTS
Laughter, games and magic for little ones aged 1 and up!
L’événement LE VILLAGE DES ENFANTS Béziers a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34
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