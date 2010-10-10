Béziers

LE VILLAGE DES ENFANTS

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-06-27

Des rires, des jeux et de la magie pour les petits dès 1 an !

Des rires, des jeux et de la magie pour les petits dès 1 an ! .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

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English : LE VILLAGE DES ENFANTS

Laughter, games and magic for little ones aged 1 and up!

L’événement LE VILLAGE DES ENFANTS Béziers a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34