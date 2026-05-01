CONCERT AU JARDIN TRIP FOR LÉON Béziers
CONCERT AU JARDIN TRIP FOR LÉON Béziers jeudi 11 juin 2026.
Béziers
CONCERT AU JARDIN TRIP FOR LÉON
9 rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Trip for Léon mêle trip-hop, électro-pop et folk. Voix et textures s’entrelacent pour une musique sensible, intime et vibrante.
Entre trip-hop, électro-pop et folk, Trip for Léon déploie une musique habitée d’une saudade lumineuse. Voix singulière, textes scandés, pulsations électroniques et textures organiques s’entrelacent pour offrir un regard sincère et espiègle sur le monde. À la croisée des genres, le groupe propose une traversée sensible, intime et vibrante, comme un moment suspendu.
Marie Grollier chant, violoncelle ; Clément Ternisien voix, basse, accordéon, machines ; Joël Ibarrart batterie..
Réservation obligatoire. .
9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr
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English : CONCERT AU JARDIN TRIP FOR LÉON
Trip for Léon blends trip-hop, electro-pop and folk. Voices and textures intertwine for sensitive, intimate and vibrant music.
L’événement CONCERT AU JARDIN TRIP FOR LÉON Béziers a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34
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