Béziers

CONCERT KLASSIK L’ITALIE À 16 CORDES

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

La saison Klassik des Ostals et de Compagnie Épicurieuse vous entraîne dans une odyssée musicale au cœur de l’Italie.

La Compagnie Épicurieuse et Les Ostals présentent la saison Klassik qui mêlent musique classique, théâtre et expériences.

La Compagnie Epicurieuse, fondée par Maud le Bourdonnec et Michaël Seigle à Béziers, créé des spectacles musicaux immersifs où se mélangent recherche de l’excellence, volonté de briser les lignes et sens de l’humour. Les Ostals, jolies maisons d’histoires de Béziers, se font un plaisir d’accueillir ces créateurs joyeux et ambitieux qui inventent demain.

Embarquez pour l’Italie du Sud avec la mandoline, la mandole, violon et violoncelle !

Une odyssée musicale traversant l’Italie dans le temps et dans l’espace. Elle débute dans le Naples du XVIIIe siècle, traverse les terres ensoleillées du Sud et ses musiques traditionnelles fougueuses, et s’achève sous les lumières du grand écran, portée par les œuvres de deux maîtres du cinéma italien Nino Rota et Ennio Morricone.

Distribution

– Fabio Gallucci, mandoline et mandole

– Michaël Seigle, violon

– Nicolas Seigle, violoncelle .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English :

The Klassik season of Les Ostals and Compagnie Épicurieuse takes you on a musical odyssey to the heart of Italy.

L’événement CONCERT KLASSIK L’ITALIE À 16 CORDES Béziers a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34