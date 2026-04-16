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ATELIER DESSIN Béziers

ATELIER DESSIN Béziers mercredi 27 mai 2026.

Adresse : 9 rue du Capus

Ville : 34500 Béziers

Département : Hérault

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif :

Béziers

ATELIER DESSIN

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Atelier dessin collaboratif debout face au chevalet, créez des œuvres inspirées de la collection, pleines de fantaisie.
Un duo en grand format !
Pour cet atelier, changeons nos habitudes ! Nous dessinerons debout, face au chevalet, et réaliserons des créations collaboratives pleines de fantaisie, inspirées des œuvres de la collection.
Par Mylène Fritchi-Roux, assistante d’enseignement artistique, Musées de Béziers.   .

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60  musees@beziers.fr

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English : ATELIER DESSIN

Collaborative drawing workshop: stand at your easel and create whimsical works inspired by the collection.

L’événement ATELIER DESSIN Béziers a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34

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