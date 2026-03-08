LES RENCONTRES SANDWICHS UN DUO ENCHANTEUR, HARPE ET VIOLON

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Debussy, Fauré, Gounod… Harpe et violon dialoguent avec virtuosité et émotion, révélant un programme raffiné et poétique avec Martine Flaissier et Stéphanie de Malefete.

À travers un programme raffiné, de Debussy, Saint-Saëns, Fauré à Massenet et Bizet, les deux musiciennes dévoilent toute la richesse et l’expressivité de leurs instruments. Un moment musical chargé d’émotion et d’élégance, où harpe et violon dialoguent avec poésie et virtuosité.

Au programme En bateau (Debussy), Ave Maria (Gounod), Sicilienne (Fauré), Élégie (Tedeschi), La source (Hasselmans).

Martine Flaissier harpe

Stéphanie de Malefete violon

Payant Réservation obligatoire. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Debussy, Fauré, Gounod? Harp and violin converse with virtuosity and emotion, revealing a refined, poetic program with Martine Flaissier and Stéphanie de Malefete.

L’événement LES RENCONTRES SANDWICHS UN DUO ENCHANTEUR, HARPE ET VIOLON Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34