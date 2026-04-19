FERIA OFF 2026 Béziers

Béziers

FERIA OFF 2026

avenue Emile Claparède Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-07

La Feria OFF lance la saison à Béziers avec animations, musique, gastronomie et ambiance festive autour des traditions taurines, pour tous publics.

La Feria OFF Béziers lance la saison festive avec trois jours d’animations mêlant traditions taurines, musique, gastronomie et ambiance populaire. Ateliers, spectacles, DJ sets et moments conviviaux rythment cet événement gratuit et familial qui ouvre la période des férias biterroises.

Jeudi 7 mai 2026 Soirée d’ouverture

– À partir de 19h, lancement officiel de la Feria OFF 2026 avec allocution d’ouverture, présentation de la mascotte et des temps forts de la saison.

– Soirée festive ambiance musicale sur le parvis, bodega géante et DJ set avec DJ Cassou.

Vendredi 8 mai 2026 Tradition et convivialité

Matinée capea gratuite, ambiance musicale festive et spectacle de sevillanes avec la compagnie ARTEspagnol.

– Déjeuner & village Feria OFF: espace de restauration convivial, animations familiales, espace enfants, mise en avant des partenaires et boutique éphémère des Arènes de Béziers.

– Après-midi animations musicales et culturelles suivies du gala taurin avec les toreros Adriano, Christian Parejo, Solal et Lalo de María (4 margés).

– Soirée: bodega géante et DJ set jusqu’à 1h.

Samedi 9 mai 2026 Tradition et clôture

– Matinée: animation équestre traditionnelle Roussataïo , ambiance musicale et spectacle de sevillanes avec la compagnie ARTEspagnol.

– Midi festif: restauration conviviale, animations culturelles, espace enfants et village partenaires.

– Après-midi: gala taurin en hommage à Panthère (Robert), avec Dorian Canton, Tibo Garcia, El Rafi et Carlos Olsina.

– Soirée de clôture: bodega géante, DJ set et clôture officielle de la Feria OFF 2026. .

avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : FERIA OFF 2026

The Feria OFF kicks off the season in Béziers with entertainment, music, gastronomy and a festive atmosphere based around bullfighting traditions, for all ages.

L’événement FERIA OFF 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34