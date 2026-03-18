TOURNOI FIFA

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Vise la lucarne, grimpe au classement et décroche le trophée ! Fair-play, talent et bonne humeur obligatoires

Prêt à viser la lucarne, grimper au sommet du classement et soulever le trophée ? Ici, le fair-play est essentiel, les cartons rouges ne sont que des marque-pages… et la victoire se gagne grâce au talent et à la bonne humeur !

Inscription sur place.

Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Aim for the top corner, climb the rankings and win the trophy! Fair play, talent and good humor are a must

L’événement TOURNOI FIFA Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34