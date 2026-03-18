TOURNOI FIFA Béziers
TOURNOI FIFA Béziers mardi 21 avril 2026.
TOURNOI FIFA
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Vise la lucarne, grimpe au classement et décroche le trophée ! Fair-play, talent et bonne humeur obligatoires
Prêt à viser la lucarne, grimper au sommet du classement et soulever le trophée ? Ici, le fair-play est essentiel, les cartons rouges ne sont que des marque-pages… et la victoire se gagne grâce au talent et à la bonne humeur !
Inscription sur place.
Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Aim for the top corner, climb the rankings and win the trophy! Fair play, talent and good humor are a must
L’événement TOURNOI FIFA Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34