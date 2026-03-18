YAKAJOUER

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Manipulez, expérimentez, empilez et recommencez ! Apprendre sans s’en rendre compte et s’amuser sérieusement.

Ici, vous pouvez manipuler, expérimenter, empiler et tester — et recommencer autant de fois que nécessaire ! Un moment pour apprendre sans effort… tout en s’amusant sérieusement.

Sur inscription pour les enfants jusqu’à 6 ans.

Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Manipulate, experiment, stack and repeat! Learn without realizing it and have serious fun.

L’événement YAKAJOUER Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34