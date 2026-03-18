YAKAJOUER Béziers
YAKAJOUER Béziers mardi 21 avril 2026.
YAKAJOUER
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Manipulez, expérimentez, empilez et recommencez ! Apprendre sans s’en rendre compte et s’amuser sérieusement.
Ici, vous pouvez manipuler, expérimenter, empiler et tester — et recommencer autant de fois que nécessaire ! Un moment pour apprendre sans effort… tout en s’amusant sérieusement.
Sur inscription pour les enfants jusqu’à 6 ans.
Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Manipulate, experiment, stack and repeat! Learn without realizing it and have serious fun.
L’événement YAKAJOUER Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34