ESCAPE GAME LE CHEF-D’ŒUVRE D’ARSÈNE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Arsène Lupin défie la police une dernière fois. Retrouvez le tableau Fleurs de coquelicot en 1h !

Après des années à défier la police, Arsène Lupin décide de mettre fin à sa carrière de gentleman cambrioleur. Pour cela, il veut surprendre une dernière fois les forces de l’ordre. Vous faites partie de la brigade et avez reçu une lettre de sa part il affirme détenir le tableau le plus recherché au monde, disparu depuis des décennies — Fleurs de coquelicot de Vincent van Gogh. Suivez les indices qu’il a laissés pour trouver sa cachette… mais vous n’avez qu’une heure !

Sur inscription.

Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Arsène Lupin defies the police one last time. Find the Poppy Flowers painting in 1 hour!

L’événement ESCAPE GAME LE CHEF-D’ŒUVRE D’ARSÈNE Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34