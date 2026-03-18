ESCAPE GAME ENQUÊTE AU MUSÉE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Camille Onette a une mission retrouver la tête du tyrannosaure volée au musée. Traces fraîches, témoins présents !

Camille Onette, célèbre agent secret, vous confie une mission. La tête du squelette de tyrannosaure à l’entrée du musée a disparu. Un individu mystérieux a profité d’un instant d’inattention du gardien pour pénétrer dans le bâtiment, pirater le système de sécurité et dérober le squelette géant. Heureusement, les traces sont encore fraîches et plusieurs témoins l’ont aperçu. Saurez-vous garder la tête froide et résoudre l’affaire ?

Sur inscription pour les enfants de 7 à 10 ans.

Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Camille Onette has a mission: find the tyrannosaurus head stolen from the museum. Fresh tracks, present witnesses!

L’événement ESCAPE GAME ENQUÊTE AU MUSÉE Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34