LA VÉRITÉ Béziers

LA VÉRITÉ

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Comédie sur le mensonge Vincent croit qu’il vaut mieux taire la vérité, surtout face à sa femme, son ami et… la femme de son ami. Le grand retour théâtral de Florian Zeller.

La Vérité est une comédie piquante sur… le mensonge.

Vincent est convaincu qu’il y a bien plus d’avantages à taire la vérité qu’à la dire, surtout lorsqu’il s’agit de sa femme, de son ami et… de la femme de son ami. Mais connaît-il lui-même toute la vérité ?

Après l’Oscar remporté pour The Father, Florian Zeller signe son grand retour au théâtre avec cette pièce jubilatoire servie par une distribution exceptionnelle. .

English :

Comedy about lying: Vincent thinks it’s better to keep the truth to himself, especially in front of his wife, his friend and? his friend’s wife. Florian Zeller?s great theatrical comeback.

