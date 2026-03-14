LES ANIMAUX FANTÔMES

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Atelier dessin au fusain pour faire surgir cerfs, loups, oiseaux et félins de la brume.

Entrez dans un monde où les ombres prennent vie. Avec la magie du fusain, dessinez des silhouettes animales — cerfs, oiseaux, loups, tortues, félins — émergeant de la brume.

Atelier de dessin animé par Clarisse Gontié, chargée des publics.

Réservation obligatoire par téléphone. .

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr

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English :

Charcoal drawing workshop to bring deer, wolves, birds and felines out of the mist.

L’événement LES ANIMAUX FANTÔMES Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34