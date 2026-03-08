ETRANGE FORME DE VIE PAR LA COMPAGNIE CORREIA Béziers

ETRANGE FORME DE VIE PAR LA COMPAGNIE CORREIA

13 Boulevard Duguesclin Béziers Hérault

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

2026-05-07

Immersion dans le Fado et ses rituels avec Filipa Correia Lescuyer, Carolina Varela Ribeiro et M-Pex, entre danse contemporaine, urbaine et musique live.

Ce spectacle en création propose une immersion chorégraphique et sonore dans l’univers du Fado et de ses rituels. Étrange forme de vie s’inspire de cette musique, de son histoire et de ses pratiques contemporaines pour offrir une expérience intime.

La chorégraphe portugaiso-néerlandaise Filipa Correia Lescuyer développe un langage corporel mêlant danse contemporaine et urbaine. Sur scène, elle est accompagnée par la chanteuse Carolina Varela Ribeiro et le musicien M-Pex.

À partir de 6 ans. .

English :

Immerse yourself in Fado and its rituals with Filipa Correia Lescuyer, Carolina Varela Ribeiro and M-Pex, between contemporary and urban dance and live music.

