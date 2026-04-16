Béziers

COPPÉLIA OPUS BALLET

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Le ballet biterrois présente Coppélia amour, illusion et malice dans un village de Galicie où la danse célèbre la vie.

Le ballet biterrois Opus Ballet Eddie Alonso Danse Compagnie présente en première une adaptation de Coppélia, ballet enchanteur en deux actes.

Dans un village de Galicie, entre la Pologne et l’Ukraine, Frantz, Swanilda et leurs amis évoluent dans une histoire où l’amour oscille entre illusion et réalité. Dans un tourbillon d’élégance et de malice, la danse célèbre la vie. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 31 46 93 08

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English : COPPÉLIA OPUS BALLET

The ballet from Berne presents Coppélia: love, illusion and mischief in a Galician village where dance celebrates life.

L’événement COPPÉLIA OPUS BALLET Béziers a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34