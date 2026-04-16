CINÉMAM ZOOTOPIE Béziers
CINÉMAM ZOOTOPIE Béziers dimanche 3 mai 2026.
Béziers
CINÉMAM ZOOTOPIE
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
À Zootopia, la lapine policière Judy Hopps enquête avec Nick Wilde et découvre l’importance du vivre-ensemble.
À Zootopia, où toutes les espèces cohabitent, Judy Hopps, une lapine devenue policière, mène une enquête avec Nick Wilde, un renard rusé. Ensemble, ils apprennent que vivre ensemble demande courage, entraide et confiance.
Dès 6 ans.
De Byron Howard, dans la cadre de la Quinzaine du Jeu. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English : CINÉMAM ZOOTOPIE
In Zootopia, police bunny Judy Hopps investigates with Nick Wilde and discovers the importance of living together.
L’événement CINÉMAM ZOOTOPIE Béziers a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 ADT34
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