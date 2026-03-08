LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ÉCRITURE Béziers
Apprenez à inventer une histoire savoureuse ingrédients, rythme et saveur. Chacun mettra son grain de sel ! Avec la Médiathèque André Malraux.
Comment créer une histoire ? Quels sont les ingrédients indispensables pour qu’elle soit savoureuse ? Comment les assembler pour donner envie de la lire jusqu’au bout ? Chacun pourra y mettre son grain de sel ! Avec la Médiathèque André Malraux.
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Gratuit Réservation obligatoire. .
13 boulevard Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr
English :
Learn how to invent a tasty story: ingredients, rhythm and flavor. Everyone’s got something to contribute! With Médiathèque André Malraux.
