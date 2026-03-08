LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ÉCRITURE Béziers

LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER ÉCRITURE

13 boulevard Duguesclin Béziers Hérault

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Comment créer une histoire ? Quels sont les ingrédients indispensables pour qu’elle soit savoureuse ? Comment les assembler pour donner envie de la lire jusqu’au bout ? Chacun pourra y mettre son grain de sel ! Avec la Médiathèque André Malraux.

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Gratuit Réservation obligatoire. .

13 boulevard Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr

English :

Learn how to invent a tasty story: ingredients, rhythm and flavor. Everyone’s got something to contribute! With Médiathèque André Malraux.

