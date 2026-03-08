LES RENCONTRES SANDWICHS HUGUES DARVEY Béziers
LES RENCONTRES SANDWICHS HUGUES DARVEY
Allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : – –
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-07
Hugues Darvey, auteur-compositeur-interprète, navigue entre variété française, pop et pop-rock. Après de nombreuses scènes parcourues, il revient avec son nouvel album “Outrage”, preuve supplémentaire de son talent et de son authenticité.
Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
English :
Hugues Darvey, pop and pop-rock singer-songwriter, returns with his album Outrage, confirming his talent and authenticity on stage and in the studio.
