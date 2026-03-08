LES RENCONTRES SANDWICHS HUGUES DARVEY

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Hugues Darvey, auteur-compositeur-interprète pop et pop-rock, revient avec son album “Outrage”, confirmant son talent et son authenticité sur scène et en studio.

Hugues Darvey, auteur-compositeur-interprète, navigue entre variété française, pop et pop-rock. Après de nombreuses scènes parcourues, il revient avec son nouvel album “Outrage”, preuve supplémentaire de son talent et de son authenticité.

Payant Réservation obligatoire. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hugues Darvey, pop and pop-rock singer-songwriter, returns with his album Outrage, confirming his talent and authenticity on stage and in the studio.

L’événement LES RENCONTRES SANDWICHS HUGUES DARVEY Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34