JEU JOUEURS DE NATURE Béziers
JEU JOUEURS DE NATURE Béziers mercredi 6 mai 2026.
Béziers
JEU JOUEURS DE NATURE
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Et si la nature fournissait tout le matériel de jeu ? La MAM propose une séance ludique autour de jeux du monde fabriqués à partir d’objets naturels, simples et esthétiques.
Et si la nature fournissait tout le matériel de jeu ? La MAM propose une séance ludique autour de jeux du monde fabriqués à partir d’objets naturels, simples et esthétiques.
Sur inscription Dès 8 ans. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JEU JOUEURS DE NATURE
What if nature provided all the play materials? The MAM offers a playful session based on world games made from simple, aesthetic natural objects.
L’événement JEU JOUEURS DE NATURE Béziers a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- CINÉMAM CINÉPITCHOUN Béziers 25 avril 2026
- FÊTE DU COCHON Béziers 25 avril 2026
- JEU VIDÉO LE RETOUR DE L’OBRA DINN Béziers 25 avril 2026
- EXPOSITION HISTOGAME Béziers 25 avril 2026
- SANDRINE SARROCHE Béziers 25 avril 2026