Béziers

JEU JOUEURS DE NATURE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Et si la nature fournissait tout le matériel de jeu ? La MAM propose une séance ludique autour de jeux du monde fabriqués à partir d’objets naturels, simples et esthétiques.

Et si la nature fournissait tout le matériel de jeu ? La MAM propose une séance ludique autour de jeux du monde fabriqués à partir d’objets naturels, simples et esthétiques.

Sur inscription Dès 8 ans. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEU JOUEURS DE NATURE

What if nature provided all the play materials? The MAM offers a playful session based on world games made from simple, aesthetic natural objects.

L’événement JEU JOUEURS DE NATURE Béziers a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34