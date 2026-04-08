FÊTE DU COCHON Béziers
FÊTE DU COCHON Béziers samedi 25 avril 2026.
Béziers
FÊTE DU COCHON
place Pierre Sémard Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
La fête du cochon revient aux Halles de Béziers !
Au programme producteurs locaux et animations musicales tout au long de la journée.
La fête du cochon revient aux Halles de Béziers !
Au programme producteurs locaux et animations musicales tout au long de la journée. .
place Pierre Sémard Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73
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English :
The pig festival returns to Les Halles de Béziers!
On the program: local producers and musical entertainment all day long.
L’événement FÊTE DU COCHON Béziers a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34
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